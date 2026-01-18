ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂತ್ರಾಲಯ: ಕೊಳಕಿನ ಕೊಂಪೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ದುರ್ನಾತ, ಬಳಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
ಧಾರವಾಡ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂತ್ರಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದೆ
Dharawada

