ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿ: ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಮ್ಮದಜಾಫರ್ ಗೂಡುಸಾಬ ಬಡೇಸಾಬನರ (23) ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ಪೋಷಕರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ (ಪೋಕ್ಸೊ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ.

'ಹಾವೇರಿಯ ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದಜಾಫರ್ ಗೂಡುಸಾಬ ಬಡೇಸಾಬನರ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆ. 18ರಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದನೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.