ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಂಚೋಳಿ | ಮಳೆ ಹಾನಿ: ದೊರೆಯದ ಅನುದಾನ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ ಶೇರಿಕಾರ, ಚಿಂಚೋಳಿ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣದ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜಮಖಂಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಚಿಂಚೋಳಿ
