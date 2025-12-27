ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ‘ಯುವಜನರ’ ಕಲರವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:10 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಕಲಾ ಸಂಗಮ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಲಪತಿ ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿ.ವಿ.
ಯುವ ಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತಲಾ‌ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 35 ಅಧಿಕಾರಿ–ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 189 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬಿ ಗೌಡಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ ‌ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಡೀನ್
KalaburagiAgricultural University

