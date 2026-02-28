ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ’ಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ

ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:41 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:41 IST
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗುರ್ಲಾಪುರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ
ಅಣವೀರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಾಜ್ಯರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
