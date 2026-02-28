ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
district

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ:ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 310 ಜನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಐವರು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
Kalaburagi

