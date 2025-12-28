ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದಲ್ಲಿ 1,438 ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್! ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ

ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ, ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾಲಯ್ಯ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:36 IST
ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ
ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ
