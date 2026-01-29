ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಸಿದ ಕುಶಿ ನಗರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ!

ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ದಶಕವಾದರೂ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಗತಿ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:18 IST
ಕಲಬುರಗಿ ಹೊರವಲಯದ ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕುಶಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೆಣ್ಣೂರಕರ್
ಕುಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದರೂ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರದವರು ಎಂಬ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೆಣ್ಣೂರಕರ್ ಕುಶಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಕಲಬುರಗಿ
Kalaburagi

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

