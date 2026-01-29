ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಎಸ್‌ಬಿಆರ್‌ನಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ

ಎಸ್‌ಬಿಆರ್‌ ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:23 IST
ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವನ್ನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್‌.ಅಪ್ಪ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಸ್‌ಬಿಆರ್‌ ಸಿಇಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 9000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ
