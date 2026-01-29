ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:41 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:41 IST
ಆರೋಪಿ ರಾಜು
ಆರೋಪಿ ಸಾಬಣ್ಣ
Arrest

