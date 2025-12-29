ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಿ, ಕಬ್ಬಲಿಗರ ಸಮುದಾಯದ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಅನಾವರಣ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:12 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:12 IST
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗಳತ್ತ ಹೊರಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಜನ...
ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಸರ್ಕಾರ ದೂಳೀಪಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೊನಸನಳ್ಳಿ ಮಠ
ಎಸ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಫೈಲ್‌ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಸಲ ಫೈಲ್‌ ಕೇಂದ್ರ–ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಬಂದು ಐಸಿಯು ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿದೆ
ಸಾಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

