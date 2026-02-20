ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆ; ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟದ ಚಾವಣಿ ಪದರು ಕಿತ್ತುಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಜೆಟಿಎಸ್‌ ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನೂತನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು
ಮಂಜುನಾಥ ಕೊಣ್ಣೂರ ಎಬಿವಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ
ಜೆಟಿಎಸ್‌ಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಸುರೇಶ್‌ ಡಿ.ಸಿ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
