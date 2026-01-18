ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊರೆ ಇಳಿಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ

ಬಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದಲೂ ತೆರಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕೇ? ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kodagu
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT