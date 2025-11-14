ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಓಡದ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು; ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಯೋಜನೆ

ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇರದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿ   ಪ‍್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿ
ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್‌ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಸೇರಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು
ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್‌ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಸೇರಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರೈಲು
Kodagu

