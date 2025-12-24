ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ: ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಣೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಮೌನಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕೆ.ಎನ್. ಸುಜಾತ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
