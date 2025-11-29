ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆ: ತಮ್ಮ ಬಂಧನ

ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ l ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದ ಸಾಜಿದ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:52 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:52 IST
