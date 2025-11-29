ಕೋಲಾರ | ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆ: ತಮ್ಮ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವುದು, ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಆತನ ತಮ್ಮ ರಾಡ್ ಹಾಗೂ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸಲ್ಮಾನ್ (28) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸಾಜಿದ್ (26) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಸಾಜಿದ್, ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಲ್ಮಾನ್ ಚಹಾದಂಗಡಿ ಬಳಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಾಟಾ ಸುಮೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಜಿದ್ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಜಿದ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆತ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಜಿದ್ ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇರುವ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಾಫರ್ ಹಾಗೂ ಫಾಮಿದಾ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಮೊದಲನೆಯವ ಸಾಧಿಕ್, ಎರಡನೆಯವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಸಾಜಿದ್. ಮೂವರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಜಾಫರ್ ಮೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಮೂವರನ್ನೂ ತಾಯಿಯೇ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿದ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಕೊಲೆಯಾದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಯಿ ‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಪದೇಪದೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ತಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ 2 ನೇ ಮಗನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪದೇಪದೇ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>