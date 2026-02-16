ಮಾಲೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ

ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ನಗರಸಭೆಯ ವಾಹನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಶೇಖರಿಸಿ ನಂತರ ಅವರೇ ಕಸ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಮಾಲೂರು ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಫಿಡರ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರಯಿಂದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮಾಲೂರು ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿರ್ವಾಹಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಮಾಲೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸದ ರಾಶಿ