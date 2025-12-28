ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ: ಟಿ.ಎಂ.ಶಾಹಿದ್‌ ತೆಕ್ಕಿಲ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಹಿಸಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:54 IST
ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
-ಟಿ.ಎಂ.ಶಾಹಿದ್‌ ತೆಕ್ಕಿಲ್‌, ರಾಜ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
