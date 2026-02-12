ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 477 ಜಾನುವಾರು ಸಾವು

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಆತಂಕ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 19 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:58 IST
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
