ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ– ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Tanveer Seth
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT