<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರ ತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಗಜ್ಜರಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಡೊಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 60, ಬೀನ್ಸ್, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಚವಳೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 80 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹400 ತಲುಪಿದ್ದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆವಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಫೆಬ್ರುವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br></p>.<p><strong>ರಾಯಚೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ದರ </strong></p><p>ತರಕಾರಿ (ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ);ಕಳೆದ ವಾರ;ಈ ವಾರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)ಈರುಳ್ಳಿ;20–30;20–25 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;140-160;160–180 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;30-30;30–40 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;40-60;40–60ಎಲೆಕೋಸು;40-60;40-60 ಹೂಕೋಸು;40-60;40-60 ಗಜ್ಜರಿ;40-60;40-60ಬೀಟ್ರೂಟ್;30–40;40-60 ಬೀನ್ಸ್;60-80;60–80 ಟೊಮೆಟೊ;30-30;10–20 ಬದನೆಕಾಯಿ;40-40;30–40ಹಿರೇಕಾಯಿ;60-60;60–80ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;60-60;40-60ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;60-60;70–80ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;60-80;60–60ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ;60-60;40-60ಚವಳೆಕಾಯಿ;50-60;60–80ಸೌತೆಕಾಯಿ;40-60;40-60ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;200–400;200;200 ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಸಬ್ಬಸಗಿ;₹20ಕ್ಕೆ 4 ಸಿವುಡು ಮೆಂತೆ; ₹20ಕ್ಕೆ 4 ಸಿವುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ;₹20ಕ್ಕೆ 5 ಸಿವುಡು ಪಾಲಕ್;₹20ಕ್ಕೆ 4 ಸಿವುಡು|ಪುಂಡಿಪಲ್ಯ; ₹20ಕ್ಕೆ 6 ಸಿವುಡು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>