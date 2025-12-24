ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
raichur
ಯಂಕನಗೌಡಗೆ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶರಣರ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖುಷಿತಂದಿದೆ
ಯಂಕನಗೌಡರ ಪೇಟೆಗೌಡರು
Raichur

