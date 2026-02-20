ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊರಟಗೆರೆ: ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಭೂಮಾಫಿಯಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು, ಗೋಮಾಳ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಟ
ಎ.ಆರ್.ಚಿದಂಬರ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿರುವುದು 
