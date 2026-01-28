ಉಡುಪಿ | ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೂ ರೋಗ ಬಾಧೆ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಂತರ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ವೈರಸ್ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ಭತ್ತದ ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಾದ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಬಾರದೆ, ತರಕಾರಿ ದರವು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ರೋಗ ಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80, ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹30, ಸ್ಥಳೀಯ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿವೆ ಮೊದಲಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೃಷಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಲಸಂಡೆ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅಲಸಂಡೆ ದರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ತರಕಾರಿ, ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>‘ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿನ ರೈತ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇದ್ದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳ ಗಿಡಗಳೇ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ಲಭ್ಯತೆ ಕೊರತೆ: ಹೆಚ್ಚಿದ ದರ ರೋಗ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ </p>.<div><blockquote>ರೋಗಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರ</span></div>.<div><blockquote>ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಯಾಗಲು ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ರೈತರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಬಂಟಕಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>