ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
ಜ.25ರವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸೃಜನ್ ಗೌಡ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಲಮಂಡಳಿ
sirsiUttara KannadaConstructionWork

