ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
vijayapura
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ: ಅಭಿನವ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಬಸವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Vijayapura

