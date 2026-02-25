ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ | ಯುಜಿಡಿ: ಗೋಳು ಕೇಳುವವರಾರು?

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ, 13 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಗೋಳಾಟ
ಸಾಗರಕುಮಾರ ಎಂ. ಉಕ್ಕಲಿ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಚೇಂಬರ್ ಎತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ
