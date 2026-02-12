ಓದುಗರ ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ: ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ‘ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಓದುಗರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಡಿ. ಕುಂಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಪಿ.ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ `ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಾತ್ರ’ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ವಿಷಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಉನ್ನತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಎಂ.ಎಂ. ಬಾಚಲಾಪುರ, ಪಿ.ವಿ. ಮಾಳಜಿ, ಕುಮಾರಿ ಶಿವಗಂಗಾ, ವಿದ್ಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>