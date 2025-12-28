ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
yadagiri
ವೈಚಾರಿಕ ಶರಣ ಚಿಂತಕ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ...!

ಟಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:15 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:15 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಶಹಾಪುರ ನೆಲದ ಶರಣ ಸಾಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
–ಶಿವಣ್ಣ ಇಜೇರಿ, ಶರಣ ಸಾಹಿತಿ ಶಹಾಪುರ
Yadgir

