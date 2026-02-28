ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಜೆಟ್: ಹತ್ತಿ, ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಕನಸು

ಸುರಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಈಡೇರುವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ!
ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:13 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:13 IST
ಚಂದಲಾಪುರ ಸೀಮಾಂತರದ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿ
ಚಂದಲಾಪುರ ಸೀಮಾಂತರದ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿ
ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ
ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಾಕಾರ
2008 ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ₹ 21 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಯುಜಿಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4180 ಕಿ.ಮೀ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ‌
ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಾಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
