ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career guidesslc
ADVERTISEMENT

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ: ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಯನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:34 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
11 SSLC SOCIAL FOR QR CODE.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
ADVERTISEMENT
SSLCSSLC examQuestion & Answer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT