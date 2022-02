ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ 2’ ಮೇ 20 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ 2’ ಕಾಮಿಡಿ, ಹಾರರ್ ಕಥಾ ಹಂದರವುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 20 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 25 ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ 2' ಮೇ 20 ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ 2', 2007 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ‘ಭೂಲ್ ಭೂಲಿಯಾ 2‘ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್‌ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಟಬು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೀಸ್ ಬಜ್ಮಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮುರದ್ ಕೇತಾನಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

