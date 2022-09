ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ‘: ನಾಳೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ‘ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ‘ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ (ಸೆ.2) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

After the unanimous ❤️ in Telugu, Tamil & Malayalam #SitaRamam arrives in Hindi in cinemas on 2nd September 🔥🔥

Watch the trailer now https://t.co/nlXqy7JJQp#SitaRamamTrailer#SitaRamamHindi2Sept#SitaRamam @dulQuer @mrunal0801 @iamRashmika

