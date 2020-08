'ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ' ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಾಯುಸೇನೆ ಪತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ: ದಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಗರ್ಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 'ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 12) ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಯುಸೇನೆಯು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ಗೂ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 'ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಹೇಳಿತ್ತು' ಎಂದು ಪತ್ರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

IAF shoots letter to censor board objecting to its 'undue negative portrayal' in movie Gunjan Saxena

