ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಲೇಸ್‌ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾ!

ಖಾಸಗಿ ಇವೆಂಟ್‌ ಒಂದರ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ್‌ ಅವರ ಡಿಸೈನ್‌ನ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಲೇಸ್‌ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 8:36 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 8:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ADVERTISEMENT
ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

ತಮನ್ನಾ

Tamanna Bhatia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT