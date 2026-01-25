ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

T20 World Cup: ವಂದತಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 9:46 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 9:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ! PCB ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ! PCB ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ! PCB ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಕೋಕ್ ನೀಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಕೋಕ್ ನೀಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಕೋಕ್ ನೀಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ
CricketPakistanWorld Cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT