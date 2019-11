ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ 50ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (ಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ಐ) ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಐಕಾನ್‌ ಆಫ್‌ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಜುಬಿಲಿ’ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮ್ಮೇಳನವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ 20ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

‘ಸಮ್ಮೇಳನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರಿಗೆ ‘ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಜಾವಡೇಕರ್ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

I thank the government of India for this prestigious honour bestowed upon me on the golden jubilee of the International film festival of India 🙏🏻#IFFI2019

