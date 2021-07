ಶಿವಣ್ಣನ 123ನೇ ಚಿತ್ರ ‘ಬೈರಾಗಿ’

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ 59ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ 123ನೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಟ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ 123ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ‘ಬೈರಾಗಿ’ಯ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪುನೀತ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌.ಡಿ.ವಿಜಯ್‌ ಮಿಲ್ಟನ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘123’ನೇ ಕೈದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ‘ಲೆಫ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌, ರೈಟ್‌ ಮಾಸ್‌’ ಆಗಿ ಖಡಕ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಘರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ದಿಯಾ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್‌ ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೂಪ್‌ ಸೆಲಿನ್‌ ಸಂಗೀತವಿದೆ.

ಸೋಮವಾರವೇ ಭಜರಂಗಿ–2 ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations Shivanna @NimmaShivanna on the 123rd Film, all the best to the entire team of #Bairagee. @vijaymilton @Krishnasarthaka #SRK123 https://t.co/qCLhiyYwBg

— Puneeth Rajkumar (@PuneethRajkumar) July 12, 2021