ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ | ಮಹಿಳಾ ಭಾರತ: ಎರಡು ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಇಣುಕು ನೋಟ

ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ʼಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್‌ʼಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಭಿನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಗಳ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪಲ್ಲಟ ಕಾಣಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬದುಕಿನ ಒಟ್ಟಂದದ ಹೂರಣ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಬಂಧ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮ ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರೇಮ, ಕಾಮ, ಯುದ್ಧ, ಕುತ್ಸಿತತೆ, ಅನುಕಂಪ, ಸ್ವಮರುಕ, ಸಿಟ್ಟು, ಸೆಡವು ಮುಂತಾದ ಭಾವಗಳು ಆಯಾ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ.

ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿ ಅರಳಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಒಂದು ಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಧಾರೆಗಳಾಗಿ ಅರಳಿಕೊಂಡ ಈ ಕಥನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪಲ್ಲಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಬದುಕನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಭಾವಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನವೋದಯ, ನವ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಖೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಡಮೂಡಿದವೋ ಹಾಗೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದವೂ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವೆಂದರೆ “Feminism is the radical notion that women are human beings.” ಎಂಬುದು.

ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ರಂಗತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ʼಮಹಿಳಾ ಭಾರತʼ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ರಾಡಿಕಲ್‌ ನೋಷನನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತಳಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಾಸ್ತವದ ಬದುಕು; ಎರಡನೆಯದು ಆ ವಾಸ್ತವದ ಬದುಕಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು.

ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಕೆ. ಮಾಧವನೆಯವರ ರಚನೆಯ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿಲಾಷ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವದ ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು- ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರ ಏಕಮುಖೀ ಧೋರಣೆಗಳ ಇಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ನಲುಗುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬದುಕಿನ ಒಳತೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಕಷಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಆಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅವು ಸಹಜ ಸ್ಫೋಟದ ಕಥನಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವನೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಶೋಧಿಸಿರುವ ಬಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಜೇನ್‌ ಆಸ್ಟಿನ್‌ ಒಂದು ಕಡೆ- “I hate to hear you talk about all women as if they were fine ladies instead of rational creatures. None of us want to be in calm waters all our lives.” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಕೇವಲ ಚೆಂದದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ತಿಳಿಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವವಾದಿ ನೆಲೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಭಿಮತ. ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ʼಮಹಿಳಾ ಭಾರತʼ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ.