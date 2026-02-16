ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-33
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT