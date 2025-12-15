ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:50
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:03
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 : 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
