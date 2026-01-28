ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 0:02 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 0:02 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-26
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ28 ಜನವರಿ 2026 ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಕೃತ್ತಿಕಾ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
