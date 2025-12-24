ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-54
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-07
ರಾಹು ಕಾಲ:
12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
