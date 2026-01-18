ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: 18 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:07 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: 18 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:21
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04:30 ರಿಂದ 06:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT