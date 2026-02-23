ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-53
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-35
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
