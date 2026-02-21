ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು..

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:42 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
waterdata centreGoogle

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT