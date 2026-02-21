ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
T20 World Cup 2026: ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್, ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರಿವರು..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ವಿವರ.
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 220 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌
ಭಾರತದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 202.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 176 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್
ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ಯಾಡ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್‌ವಿಕ್ 13 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡದ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
13
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ ಪಡೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್
220
ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್
4 ರಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಧನೆ
202.30
ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್
ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ
ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CricketT20 cricketWorld Cup

