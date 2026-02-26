ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-52
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-35
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ ‌2026
  • ನಕ್ಷತ್ರಮೃಗಶಿರ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸ ಕುಂಭ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT