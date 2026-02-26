ಚಳಿಗಾಲದ ಕೂಟ: ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭವಾನಿ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಪಟು ಭವಾನಿ ತೆಕ್ಕಡ ನಂಜುಂಡ ಅವರು, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದಕ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ಭವಾನಿ ಅವರು 15 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 10 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಆರೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅವರು ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದೆ–ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಮವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹಿಮವನ್ನೂ, ನಾನು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಗೌರವವೂ ಇವರದ್ದು.</p>.<h2>ಸೇನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:</h2>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಯ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸೇನಾಪಡೆಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು 9 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 23 ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡರು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (14 ಪದಕ; 6 ಚಿನ್ನ, 7 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು) ಹಾಗೂ ಹರಿಯಾಣ (7 ಪದಕ; 4 ಸ್ವರ್ಣ, 2 ರಜತ ಹಾಗೂ 1 ಕಂಚು) ತಂಡಗಳು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಲೆಗ್ ಜನವರಿ 20ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>