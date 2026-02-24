ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar

ನಿಷ್ಕಾರುಣ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು; ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇಗೆ: ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನನ್ನನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಅಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬಂತೋ ಏನೋ? ನನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲವೇನೋ?
–ಕೆ.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
kolarKarnataka politicsKR Ramesh kumar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT